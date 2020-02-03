Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що наркобізнес організували кілька мешканців обласного центру. Лабораторію із виробництва наркотиків вони облаштували у квартирі одного з них. "Товар" збували гуртовими партіями через мережу дилерів на території регіону, а також продавали особисто місцевим наркозалежним особам. Щомісяця із "конвеєра" наркоділків виходило до 2 кілограмів психотропної речовини.

У межах відкритого раніше кримінального провадження співробітники СБУ провели 5 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у транспортному засобі, що належить учаснику угруповання. Під час слідчих дій вилучено підготовлені для продажу трамадол та амфетамін, а також зброю і засоби ураження.

Наразі чотирьом активним учасникам групи повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Дивіться також: Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до наркобізнесу.









