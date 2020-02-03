Податкова міліція Києва викрила схему незаконного ввезення телефонів і техніки - заарештовано товарів на 7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Щит", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які, використовуючи реквізити низки підконтрольних компаній, здійснювали ввезення на митну територію України мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп'ютерів, планшетів, смарт-годинників, іншої електронної техніки і аксесуарів до них. Пізніше реалізовували товари через мережу інтернет і торгові об'єкти.

При цьому в документах, які подавалися в митницю, фігуранти здійснювали підміну номенклатури, кількості та вартості товарів, внаслідок чого занижували митну вартість ввезених ТМЦ, що призвело до навмисного ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах.

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За результатами проведених обшуків із незаконного обігу вилучено партію готівки в національній та іноземній валюті в еквіваленті 1,7 млн грн, партію незаконно ввезеної техніки вартістю понад 7,2 млн грн, фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підконтрольних суб'єктів господарювання, мобільні телефони і комп'ютерну техніку.

Рішенням суду на вилучені готівкові та ТМЦ накладено арешт. Триває слідство".













