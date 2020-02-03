Справа про вбивство Шеремета: адвокат Дугарь Ореховський заявив відвід прокурора, суддя відмовив. ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розглядав клопотання прокуратури суддя Віталій Писанець.

На засідання привели обвинувачену. Її адвокат Микола Ореховський заявив відвід прокурору. Суддя пішов у дорадчу кімнату, а після повернення сповістив, що заява залишається без задоволення.









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Фото: Олег Богачук

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.