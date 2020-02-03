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03.02.20 23:07

У порту "Чорноморськ" обрушилися стіни сховища з сіркою. ФОТО

В Одеській області в порту "Чорноморськ" стався обвал стін сховища, з якого висипалася велика кількість гранульованої сірки.

НП сталася на першому вантажному терміналі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Від переповнення сховища тут стався обвал стінок, висипалася значна кількість гранульованої сірки", - сказали в порту.

Зазначається, що обійшлося без жертв і потерпілих. Водночас у порту констатують, що внаслідок обвалення було пошкоджено вантажний потяг. Наразі з'ясовуються причини та обставини події.

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Сірка - небезпечна, горюча речовина. При роботі з нею персонал має одягати спеціальний одяг; зберігають речовину в закритих циліндрах і контейнерах, у сухих приміщеннях. На відкритих майданчиках в атмосферне повітря виділяється сірководень, негативно впливаючи на навколишнє середовище.

У порту Чорноморськ обрушилися стіни сховища з сіркою 01

У порту Чорноморськ обрушилися стіни сховища з сіркою 02
У порту Чорноморськ обрушилися стіни сховища з сіркою 03

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