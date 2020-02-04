Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Синьхуа Новости" в Facebook.

Зазначається, що в місто доставлять 55 тисяч медичних масок, 501 захисний комбінезон, 747 пар захисних окулярів і 760 пар захисного взуття.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.











Фото: Синьхуа Новости" /Facebook