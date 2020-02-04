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04.02.20 10:27

Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж

Китайська діаспора в Україні відправила до китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення нового коронавірусу, засоби протиепідемічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Синьхуа Новости" в Facebook.

Зазначається, що в місто доставлять 55 тисяч медичних масок, 501 захисний комбінезон, 747 пар захисних окулярів і 760 пар захисного взуття.

Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 01

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.


Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 02
Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 03
Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 04
Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 05
Фото: Синьхуа Новости" /Facebook

Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 06

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