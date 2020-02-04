Прикордонник за $500 обіцяв "влаштувати" на військову службу до Держприкордонслужби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Проведені оперативні заходи дозволили встановити, що затриманий отримав від цивільної особи 500 доларів США. За неправомірну вигоду офіцер, використовуючи своє службове становище, обіцяв влаштувати особу на військову службу в прикордонному відомстві.

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"Під час слідчих заходів міжвідомча група виявила 500 доларів США. Кошти, загорнуті у папір, були заховані в службовому приміщенні, до якого має доступ військовослужбовець, з якою затриманий перебуває у родинних стосунках. Крім того, в приміщенні виявили ще два схожі згортки, в яких було, 500 та 600 доларів США відповідно", - йдеться в повідомленні.

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