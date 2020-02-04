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04.02.20 16:42

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Рівно 3 роки тому, 4 лютого 2017 року, майор 8-го полку спецпризначенців Сергій Іванчук і солдат 8-го полку Іван Дєєв знищили в центрі Луганська начальника "народної міліції", заступника командувача 2-м армійським корпусом ЗС РФ на Донбасі Олега Анащенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Особисто Іванчук підійшов до машини Анащенка, встановив міну, і після того як Анащенко, впевнений, що тут йому ніщо не загрожує, сів у свій джип, підірвав одного з ватажків терористів "ЛДНР", - повідомив журналіст.

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 01
3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 02

"Приголомшливий подвиг і відчайдушна сміливість. Іванчук - кадровий офіцер ЗСУ, начальник інженерної служби 8-го полку, який все життя готувався здійснювати диверсії в тилу ворога, і виявився справжнім спецпризначенцем не тільки в кар'єрі, але перш за все по духу. На жаль, наших диверсантів ворогові вдалося схопити, Іванчук і Дєєв зазнали  в тюрмах російських спецслужб звірячі тортури і катування, їх морили голодом, ламали кістки, били електричним струмом. Вони вижили дивом", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

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3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 03

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 04

"Їх засудили на великі терміни, і неабияке щастя, що їх вдалося обміняти в грудні 2019 - живими б їх з катівень ФСБ не випустили. Неймовірні воїни характером і мотивацією. Попри все, ворогові не вдалося їх зламати. А їхні подвиги стануть важливими сторінками історії української армії і сил спеціальних операцій. Вони гідні найвищих нагород країни. Батьківщина ніколи не забуде ваш подвиг!" - резюмував Бутусов.

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 05

На фото - Герої після полону: майор Сергій Іванчук ліворуч, солдат Іван Дєєв - праворуч.

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