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04.02.20 17:00

В Одесі демонтували останній барельєф Жукова. ВІДЕО+ФОТО

Активісти низки патріотичних організацій та студенти Одеського національного університету імені Мечникова демонтували барельєф радянського маршала Георгія Жукова, який висів на стіні будинку № 62 по вулиці Новосельського в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".

Зазначається, що проросійськи налаштовані громадяни намагалися перешкодити, але до бійки справа не дійшла - сторони обмежилися словесною перепалкою. Пам'ятна дошка покинула своє місце і була вивезена на машині в невідомому напрямку.

Учасник подій Олександр Єршов розповів, що патріотичні організації п'ять років домагалися демонтажу барельєфа відповідно до закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", під дію якого Жуков підпадає - як один з керівників тоталітарного радянського держави і Комуністичної партії Радянського Союзу.

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В Одесі демонтували останній барельєф Жукова 01
В Одесі демонтували останній барельєф Жукова 02

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