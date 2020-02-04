В Одесі демонтували останній барельєф Жукова. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".

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Зазначається, що проросійськи налаштовані громадяни намагалися перешкодити, але до бійки справа не дійшла - сторони обмежилися словесною перепалкою. Пам'ятна дошка покинула своє місце і була вивезена на машині в невідомому напрямку.

Учасник подій Олександр Єршов розповів, що патріотичні організації п'ять років домагалися демонтажу барельєфа відповідно до закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", під дію якого Жуков підпадає - як один з керівників тоталітарного радянського держави і Комуністичної партії Радянського Союзу.

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