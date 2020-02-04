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04.02.20 20:19

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого. ФОТОрепортаж

4 лютого відбулося перше засідання третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Депутати звільнили міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначили на цю посаду Дениса Шмигаля. Крім того, було проголосовано низку законопроєктів.

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 01

Гончарук у прем'єрській ложі

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 02

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 03

Спікер Разумков звітує про роботу ВР за минулу сесію

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 04

У центрі секретар РНБО Данілов і омбудсмен Денісова

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 05

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Милованов

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 06
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 07

Прем'єр Гончарук у президії ВР

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 08

Консультації спікера Разумкова і співголови фракції "Слуга народу" Арахамії

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 09

Ложа Кабміну

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 10
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 11
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 12
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 13

Активні жестикуляції прем'єра Гончарука і міністра фінансів Маркарової

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 14

Гончарук і Арахамія 

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 15

Вакарчук в залі ВР

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 16

Банер з іменами загиблих воїнів

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 17

Фото з конституцією 

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 18
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 19

Вступ Тимошенко

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 20

Міністр фінансів Маркарова і віцеспікер Стефанчук

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 21

Маркарова і Милованов 

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 22
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 23
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 24

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 25

Розмова Гончарука і новопризначеного віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України Шмигаля

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 26

Після розмови зі Шмигалем Гончарук взяв себе за горло

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 27
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 28

Виключений із фракції "Слуга народу" Антон Поляков прийшов в актуальній футболці, пов'язаній зі скандалом у фракції монобільшості

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 29

"Слуга народу" Ткаченко

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 30
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 31

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 32
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 33

Гончарук перед голосуванням з кадрових перестановок у Кабміні

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 34

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 35
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 36
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 37

Альона Бабак перед голосуванням за її відставку попросила депутатів: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу"


Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 38

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України.

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 39

Рабінович і Арахамія

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 40

Разумков, Рабінович і Стефанчук

Фото - Цензор.НЕТ

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