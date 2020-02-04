Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого. ФОТОрепортаж

Гончарук у прем'єрській ложі

Спікер Разумков звітує про роботу ВР за минулу сесію

У центрі секретар РНБО Данілов і омбудсмен Денісова

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Милованов





Прем'єр Гончарук у президії ВР

Консультації спікера Разумкова і співголови фракції "Слуга народу" Арахамії

Ложа Кабміну









Активні жестикуляції прем'єра Гончарука і міністра фінансів Маркарової

Гончарук і Арахамія

Вакарчук в залі ВР

Банер з іменами загиблих воїнів

Фото з конституцією





Вступ Тимошенко

Міністр фінансів Маркарова і віцеспікер Стефанчук

Маркарова і Милованов











Розмова Гончарука і новопризначеного віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України Шмигаля

Після розмови зі Шмигалем Гончарук взяв себе за горло





Виключений із фракції "Слуга народу" Антон Поляков прийшов в актуальній футболці, пов'язаній зі скандалом у фракції монобільшості

"Слуга народу" Ткаченко









Гончарук перед голосуванням з кадрових перестановок у Кабміні











Альона Бабак перед голосуванням за її відставку попросила депутатів: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу"





Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України.

Рабінович і Арахамія

Разумков, Рабінович і Стефанчук

Фото - Цензор.НЕТ