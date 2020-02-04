Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого. ФОТОрепортаж

Гончарук у прем'єрській ложі
Спікер Разумков звітує про роботу ВР за минулу сесію
У центрі секретар РНБО Данілов і омбудсмен Денісова
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Милованов
Прем'єр Гончарук у президії ВР
Консультації спікера Разумкова і співголови фракції "Слуга народу" Арахамії
Ложа Кабміну
Активні жестикуляції прем'єра Гончарука і міністра фінансів Маркарової
Гончарук і Арахамія
Вакарчук в залі ВР
Банер з іменами загиблих воїнів
Фото з конституцією
Вступ Тимошенко
Міністр фінансів Маркарова і віцеспікер Стефанчук
Маркарова і Милованов
Розмова Гончарука і новопризначеного віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України Шмигаля
Після розмови зі Шмигалем Гончарук взяв себе за горло
Виключений із фракції "Слуга народу" Антон Поляков прийшов в актуальній футболці, пов'язаній зі скандалом у фракції монобільшості
"Слуга народу" Ткаченко
Гончарук перед голосуванням з кадрових перестановок у Кабміні
Альона Бабак перед голосуванням за її відставку попросила депутатів: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу"
Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України.
Рабінович і Арахамія
Разумков, Рабінович і Стефанчук
Фото - Цензор.НЕТ