Автор підручника "Всесвітньої історії" Щупак розповів, чому на його сторінках з'явився Кіану Рівз

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив автор книги, історик Ігор Щупак.

"Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який разом зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану Рівзом, - я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику було поміщено портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар". За довгі роки використання книги це помітили і написали про це... нуль читачів", - заявив Щупак.

Напередодні в соціальних мережах почали поширювати фотографії підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу 2018 року. У параграфі "США в міжвоєнний період" оприлюднено видозмінену фотографію "Обід на хмарочосі" 1932 року. На ній домальовано актора Кіану Рівза.



