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04.02.20 21:41

Автор підручника "Всесвітньої історії" Щупак розповів, чому на його сторінках з'явився Кіану Рівз

Канадський актор Кіану Рівз потрапив на сторінки українського підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу цілеспрямовано

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив автор книги, історик Ігор Щупак.

"Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який разом зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану Рівзом, - я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику було поміщено портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар". За довгі роки використання книги це помітили і написали про це... нуль читачів", - заявив Щупак.

Автор підручника Всесвітньої історії Щупак розповів, чому на його сторінках зявився Кіану Рівз 01

Напередодні в соціальних мережах почали поширювати фотографії підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу 2018 року. У параграфі "США в міжвоєнний період" оприлюднено видозмінену фотографію "Обід на хмарочосі" 1932 року. На ній домальовано актора Кіану Рівза.


Автор підручника Всесвітньої історії Щупак розповів, чому на його сторінках зявився Кіану Рівз 02

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