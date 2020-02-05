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05.02.20 09:26

Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі. ВІДЕО+ФОТО

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі демонстративно розірвала аркуш з промовою президента Дональда Трампа після його виступу в Конгресі зі щорічним зверненням "Про стан справ у країні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє АР.

"Тільки-но президент Дональд Трамп закінчив свій виступ "Про стан справ у країні", спікерка палати Пелосі навпіл розірвала аркуш, на якому промова була надрукована", - йдеться в повідомленні.

Спікерка Палати представників США Пелосі розірвала текст промови Трампа після його виступу в Конгресі 01
Фото: Alex Wroblewski / Global Look Press

Тільки-но президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, що була за спиною Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.

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За словами демократки, цей вчинок ще був "ввічливим, враховуючи наявні альтернативи".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, виступив у Конгресі США зі зверненням про стан справ в країні.

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