Чотирьох офіцерів-спецпризначенців ФСБ РФ ліквідовано в Сирії. ФОТО

За повідомленням телеграм-каналу Baza, автомобіль співробітників ФСБ підірвався на фугасі, пасажири зазнали поранень і були захоплені. Пізніше їх знайшли застреленими, передає Цензор.НЕТ.

Усі четверо загиблих - офіцери управлінь "С" і "К". Телеграм-канали, пов'язані з російськими силовиками, наводять їхні імена і звання: майор Руслан Гімадієв, лейтенант Всеволод Трофімов, майор Булат Ахматьянов, капітан Дмитро Мінов.

На сторінці групи розслідувачів Conflict Intelligence Team опубліковано фотографії траурних портретів співробітників Центру спеціального призначення ФСБ. Де зроблені ці знімки, не вказується. У всіх стоїть одна дата смерті - 1 лютого 2020 року - і вказано, що вони загинули "під час виконання спеціальних завдань у Сирійській арабській республіці".

"3 лютого в майора Булата Ахматьянова народилася дочка. Але він її ніколи не побачить. Офіцер Центру спеціального призначення ФСБ загинув у Сирії за два дні до народження дівчинки - 1 лютого. Без батька залишилися і двоє старших дітей 33-річного майора Ахматьянова. По двоє дітей і в сім'ях 42-річного майора Руслана Гімадієва, 35-річного капітана Дмитра Мінова, 36-річного лейтенанта Всеволода Трофімова. Усі вони служили в ЦСП ФСБ і теж загинули 1 лютого в Сирії", - пише Новая газета.

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"За версією, яка поширилася в сирійських проурядових ЗМІ і російських соціальних мережах, російські офіцери загинули на околицях сирійського міста Алеппо. Стверджувалося, що противники Асада нібито направили в місто чотири бронеавтомобілі з нібито терористами-смертниками, підрив яких мав стати сигналом для наступу і прориву в районах блокпостів, що обороняються підрозділами сирійської армії, підконтрольної Асаду. Одночасно почався мінометно-артилерійський обстріл, під час якого нібито і був поранений майор Ахматьянов. Троє офіцерів ФСБ евакуювали пораненого товариша і повернулися на позиції, де потрапили під перехресний вогонь. Ця частина Алеппо була зайнята бойовиками - витягти тіла загиблих вдалося лише через п'ять годин. Ця версія мало схожа на правду. Загиблі служили в ЦСП ФСБ і становили снайперські пари. Мінов і Гімадієв - в управлінні "К" ЦСП, Ахматьянов і Трофімов - в управлінні "С". Абревіатура "К" - позначення підрозділу, що спеціалізується на спецопераціях на Кавказі. "С" - позначення управління спеціальних операцій, що займається ліквідацією та затриманням терористів. Загиблі були фахівцями найвищого класу, і використовувати їх для якісного посилення підрозділів сирійської армії, які ведуть локальні бої, - все одно що на посилення мотострілкової роти виділяти комплекс "Кинжал" з ядерною зброєю. Сумніви підсилюють і офіційні повідомлення генерал-майора Юрія Боренкова, керівника Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії (ЦПВС). 2 лютого ЦПВС поширив повідомлення, в якому не було жодного слова про яке-небудь серйозне бойове зіткнення на околицях Алеппо. Але була представлена ​​докладна інформація про порушення "режиму припинення бойових дій з боку незаконних збройних формувань" в Ідлібській зоні деескалації, з перерахуванням усіх населених пунктів, які були обстріляні. До списку із 32 сіл і містечок увійшли і населені пункти провінції Алеппо - наприклад, Сараф, Мукатталь, Нахшебба, Ель-Арейм, Ардаш-даг та інші. І ні слова ні про "терористів-смертників", ні про "загони бойовиків", які атакували позиції сирійських урядових військ. Хоча, як правило, ЦПВС не забуває згадати у своїх звітах про такі інциденти", - пише видання.

"Але чотири офіцери ЦСП ФСБ загинули. І за інформацією наших джерел, загинули не в бою під Алеппо, а на околицях Латакії, повністю контрольованої проурядовими військами. Латакія давно вважається відносно спокійною територією. Однак офіцери ФСБ потрапили в засідку саме тут. Нападники точно знали маршрут, яким снайперські групи ЦСП поверталися в місто, і заклали фугас, привівши його в дію дистанційно, коли бронеавтомобіль з росіянами опинився над місцем закладки. Контужених офіцерів добивали пострілами впритул - у серце і в скроню. Саме тому в Росію загиблих відправили в закритих трунах. Виникає питання: що робили в Сирії (саме в провінції Латакія) снайперські групи ЦСП, тим паче, що, за відомостями наших джерел, офіцери перебували в так званому "легендованому відрядженні" - тобто не під своїми справжніми іменами? До речі, про те, що вони перебувають на спецзавданні, мало хто знав – зокрема лише кілька сирійців. Можливо, офіцерів зрадили. І зрадили "з метою ескалації війни", - уточнив наш співрозмовник. За версією наших джерел, на турецько-сирійському кордоні, в районі міста Касаб, готувалася зустріч вищих керівників Сирії і Туреччині. І Сирія запросила в Росії допомоги в гарантуванні безпеки цієї зустрічі. Для виконання цього завдання і були направлені до Сирії майори Ахматьянов і Гімадієв, капітан Мінов і лейтенант Трофімов. І в засідку вони потрапили, коли поверталися з рекогностування місцевості. Те, що направили саме цих офіцерів ФСБ, - не випадковість. У січні це було вже їхнє друге відрядження до Сирії. На початку року вони брали участь у гарантуванні безпеки візиту в Дамаск президента Росії. Якщо інформація про засідку, в яку потрапили офіцери ФСБ, відповідає дійсності, виникає припущення: вбивство було цілеспрямованим - комусь необхідно було зірвати турецько-сирійські переговори. І з огляду на останні новини із Сирії, провокація вдалася. У ніч на 3 лютого сирійська армія відкрила артилерійський вогонь по підрозділах турецьких військ в Ідлібській зоні. Загинули шестеро осіб, ще семеро турецьких військових зазнали поранень. Імовірно, що наказ на відкриття вогню і на ліквідацію офіцерів ЦСП ФСБ був відданий з одного центру - "партії війни" в оточенні Башара Асада. І сьогодні про жодні переговори, схоже, не може бути й мови", - розповідає російське видання.





