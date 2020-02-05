На Столичному шосе в Києві зіткнулися дві іномарки: одна людина загинула, ще двох госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
5 лютого о 8.00 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на Столичному шосе, недалеко від санаторію "Конча-Заспа" сталася ДТП.
Як виявилося, ДТП сталася між автомобілями Renault і Jeep. В результаті зіткнення, водій автомобіля Renault загинув на місці. За допомогою гідравлічного інструмента рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого автомобіля.
Фото: пресслужба ДСНС
На жаль, є і постраждалі: водій автомобіля Jeep і жінка-пасажир автомобіля Renault госпіталізовані.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.