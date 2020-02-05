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05.02.20 12:57

Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція. ФОТО

На проспекті Романа Шухевича в Києві іномарка збила 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та лікарі "швидкої допомоги".

Правоохоронці опитали водія, а також свідків та очевидців події. Слідчі встановили, що дівчина перебігала дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу і потрапила під колеса автомобіля "Шкода". Від травм потерпіла, 1999 р.н., померла на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція 01

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