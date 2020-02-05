Депутату Ірпінської міськради Слюсаренку спалили автомобіль у Коцюбинському. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам депутат.

"Не доброго ранку .... те, що залишилося від моєї і сусідської машини ... вночі зателефонувала сусідка і повідомила, що горить мій автомобіль .... потім вогонь перекинувся на інший ... це жесть! За попереднім висновком поліції - навмисний підпал .... ", - написав він.

Як повідомили в ДСНС Київської області, інформація про пожежу приватного легкового автомобіля "Subaru Forester", за адресою: сел. Коцюбинське, вул. Пономарьова надійшла в оперативно-диспетчерську службу Ірпінського регіону 5 лютого о 5:44.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль "Subaru Forester" та "Opel Tigra", який стояв поряд.

Пожежу локалізовано о 6:12 і повністю ліквіовано о 6:28.

Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.

Фото: Слюсаренко/Facebook





