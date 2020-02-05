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05.02.20 15:23

Поліція затримала п'яного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці на об'їзній дорозі міста Нова Каховка сталося потрійне зіткнення автомобілів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від травм на місці аварії загинув водій одного з автомобілів, а п'яний винуватець ДТП зник з місця події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні вранці, близько 7:40, на об'їзній дорозі Нової Каховки в районі заправки "Шелл" в колону автомобілів, яка рухалася в бік Каховської ГЕС, на великій швидкості врізався джип Range Rover. Позашляховик протаранив крайню машину марки "Жигулі", яка своєю чергою влетіла в мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який рухався попереду.

Водій "Жигулі" загинув на місці, а Range Rover, не зупиняючись, поїхав далі. Поліція затримала винуватця аварії на наступній АЗС.

"За кермом був 27-річний житель Таврійська. Візуально було помітно, що людина перебуває в нетверезому стані. За результатами огляду водія за допомогою алкотестера "Драгер" з'ясувалося, що вміст алкоголю в його організмі становить 1,5 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 01
Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 02
Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 03
Поліція затримала пяного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою 04

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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