Поліція затримала п'яного водія Range Rover, який намагався втекти після смертельної ДТП під Новою Каховкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Сьогодні вранці, близько 7:40, на об'їзній дорозі Нової Каховки в районі заправки "Шелл" в колону автомобілів, яка рухалася в бік Каховської ГЕС, на великій швидкості врізався джип Range Rover. Позашляховик протаранив крайню машину марки "Жигулі", яка своєю чергою влетіла в мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який рухався попереду.

Водій "Жигулі" загинув на місці, а Range Rover, не зупиняючись, поїхав далі. Поліція затримала винуватця аварії на наступній АЗС.

"За кермом був 27-річний житель Таврійська. Візуально було помітно, що людина перебуває в нетверезому стані. За результатами огляду водія за допомогою алкотестера "Драгер" з'ясувалося, що вміст алкоголю в його організмі становить 1,5 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні поліції.









За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Також дивіться: Легковик збив насмерть 20-річну дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці в Києві, - Нацполіція. ФОТО