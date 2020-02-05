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05.02.20 15:45

У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета. ФОТО

У суді щодо зміни запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета обвинувачення показало карикатурне фото із фейсбуку підозрюваного Андрія Антоненка, що розглядається як мотив убивства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергій Зузак заявив про розміщення Антоненком зображень Адольфа Гітлера "в різних образах" на сторінці у фейсбуці. Після цього на екрані в суді з'явилася фотожаба зі сторінки Антоненка на Адольфа Гітлера в образі Діда Мороза з коментарем "Скоро)))". Цей пост був опублікований 23 листопада 2018 року.

При цьому прокурор висловив упевненість, що це і є мотив убивства.

У суді над Антоненком обвинувачення показало фотожабу з Гітлером із фейсбуку як доказ мотиву вбивства Шеремета 01

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід. Розгляд продовжиться сьогодні, 5 лютого, в 12: 00

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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