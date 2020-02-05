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05.02.20 16:25

"Здійсніть дитячу мрію про "Авангард", - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Вже понад десять років хокейний клуб "Сокіл" не може тренуватися на базі спортивного комплексу "Авангард" у Києві.

Про це написав у Facebook один із лідерів Автомайдану Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Під ОП зібралися дорослі і діти, в яких болить через те, що держава вже понад 10 років як позбавила можливості тренуватися хокеїстів "Соколу" на своєму історичному майданчику "Авангард", а також існує ризик взагалі зникнення всього спортивного комплексу через будівництво споруд Бабиного Яру.

Проблема серйозна, тому що в конфлікт входить історичний пам'ятник і здорове майбутнє дітей, і перевага впливу на владу зараз точно не у дітей", - зазначив Гриценко.

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Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 01
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 02
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 03
Здійсніть дитячу мрію про Авангард, - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента 04
Фото: facebook.com/grytsenko.alex

Нагадаємо, велика територія, на якій нині розташувалися спорткомплекс "Авангард", автостоянка, спортмайданчик і телецентр, є найбільшим і найстарішим єврейським некрополем Києва. Вона була остаточно очищена від монументів до середини 1960-х. Правда, в 1958 році частина пам'яток і поховань (менше однієї третини) була перенесена на Куренівське кладовище.

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