"Здійсніть дитячу мрію про "Авангард", - акція на підтримку збереження спорткомплексу відбулася під Офісом президента. ФОТОрепортаж

Про це написав у Facebook один із лідерів Автомайдану Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Під ОП зібралися дорослі і діти, в яких болить через те, що держава вже понад 10 років як позбавила можливості тренуватися хокеїстів "Соколу" на своєму історичному майданчику "Авангард", а також існує ризик взагалі зникнення всього спортивного комплексу через будівництво споруд Бабиного Яру.

Проблема серйозна, тому що в конфлікт входить історичний пам'ятник і здорове майбутнє дітей, і перевага впливу на владу зараз точно не у дітей", - зазначив Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс









Фото: facebook.com/grytsenko.alex

Нагадаємо, велика територія, на якій нині розташувалися спорткомплекс "Авангард", автостоянка, спортмайданчик і телецентр, є найбільшим і найстарішим єврейським некрополем Києва. Вона була остаточно очищена від монументів до середини 1960-х. Правда, в 1958 році частина пам'яток і поховань (менше однієї третини) була перенесена на Куренівське кладовище.

Також читайте: У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс