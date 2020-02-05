Посеред літака намет і відро, ніби в сарай загнали: як евакуюють росіян і білорусів із Китаю. ФОТОрепортаж

Читачка Ольга розповіла "Радіо Свобода" про свою двоюрідну сестру Поліну, громадянку Росії, яка працювала в китайському місті Ухань, що став епіцентром нового вірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

На даний момент відомо, що перший борт з евакуйованими приземлився в Тюмені близько 9 години ранку. Близько 13 години Поліна вийшла на зв'язок із родиною.

"Востаннє з ними був зв'язок на дозаправленні в Улан-Уде. Вона надсилала мені скріншот із телефону, що за бортом мінус 29. Це військовий літак, і вони позаду всю хвостову частину відкрили. Холод! Летять немовлята, летять ще діти. Серед літака намет і відро. Це евакуація ?! Причому всі здорові летять. Зараз невідомо, в якому вони стані долетіли з такими умовами", - обурюється Ольга умовами евакуації.

Так поводитися з людьми, ніби в сарай загнали, це вершина знущання! - вважає Ольга.

Найцікавіше, що всі кореспонденти, військові в масках, костюмах хімзахисту, а ті, кого вивозять, у марлевих масках. Дали б уже й людям щось".

Читайте також: 53 громадянина України хочуть, щоб їх евакуювали з Китаю, - МЗС





