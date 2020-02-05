"Слуга народу" Дубінський збирає підписи нардепів за звільнення Ситника. Уже підписалося понад 140 осіб. ДОКУМЕНТ

Про це нардеп написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Підписи за звільнення корупціонера Ситника з посади голови Незалежного антикорупційного бюро. На зараз понад 140 підписів", - повідомив Дубінський, виклавши відповідний документ. На фото видно тільки 2 сторінки документа і 109 підписантів.
Раніше, Держбюро розслідувань розпочало роботу за заявою нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського щодо директора НАБУ Артема Ситника.
Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.
Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".
Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.
Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).
Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.