Сили самооборони Японії цього року вперше візьмуть участь у навчаннях "See Breeze", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє пресслужба Міноборони в середу, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бессараб звернув увагу на необхідність продовження військової співпраці між Україною і Японією і висловив надію керівництва українських Збройних сил на розширення військової співпраці з японськими військовими під час міжнародних навчань, передає Цензор .НЕТ.

"За його словами, важливим фактором у цьому процесі має стати участь представників Сил самооборони Японії в навчаннях "See Breeze - 2020", які відбудуться в Україні", - сказано в повідомленні.

Також сторони визначили основні напрямки міжнародного військового співробітництва між Україною і Японією і домовилися про продовження взаємовигідного співробітництва у цій сфері.

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Крім того, учасники обговорили питання протистояння гібридним загрозам. Українська сторона наголосила на важливості обміну досвідом, з огляду на спільний характер існуючих викликів та загроз.

"Під час спілкування японську делегацію поінформували про мілітаризацію окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, а також про дестабілізуючі дії, які вчиняє ця країна в Азово-Чорноморському регіоні", - додали у відомстві.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк подякував японській стороні за послідовну підтримку і допомогу ЗСУ, а також підкреслив необхідність продовження військово-політичного діалогу, який активізувався в останні роки.



















