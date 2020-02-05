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05.02.20 23:38

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який упродовж 2018-2019 років в Україну імпортувалося брендове взуття за заниженою митною вартістю. За рішенням Печерського районного суду м.Києва на вилучене взуття та грошові кошти накладено арешт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 01

У рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали компаніям реального сектора економіки послуги з ввезення в Україну брендового одягу та аксесуарів за заниженою митною вартістю і ухилення від сплати митних платежів.

Для здійснення злочинної діяльності фігурантів створили групу підконтрольних компаній і компанію-нерезидента, між якими уклали зовнішньоекономічні контракти, а також групу підконтрольних ФОП.

Надалі в Україну імпортувалося оригінальне взуття та аксесуари відомих брендів з Польщі, Італії, Німеччини, яке розмитнювали за заниженою митною вартістю. Для цього фігуранти подавали в митницю документи, в яких вказували ціни товару на рівні індикатива, без вказівки бренду і фактичної номенклатури. Внаслідок таких дій митну вартість товарів занижували в 10 і більше разів.

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 02

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 03

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 04

Імпортовану продукцію відвантажували фізичним особам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю брендовими товарами через торгові центри і мережу інтернет. При цьому документально реалізація товару відбивалася на адресу підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в магазинах, через які здійснювалася реалізація товарів, з незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 3 млн 168 тис. грн, 35 тис. 643 пари взуття, ввезених в Україну за заниженою митною вартістю, на суму 100 млн грн, а також чорнові записи, документи господарської діяльності, комп'ютерна техніка тощо.

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 05

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 06

У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн 07

На все вилучене, а також на безготівкові грошові кошти, що є на банківських рахунках підприємств, які брали участь у протиправній схемі, за рішенням суду накладено арешт. Загальна сума арештованих коштів і ТМЦ становить понад 104 мільйони гривень.

Триває слідство.

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