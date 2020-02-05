У Києві заарештовано вилучене податковою міліцією брендове взуття і грошові кошти на 104 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали компаніям реального сектора економіки послуги з ввезення в Україну брендового одягу та аксесуарів за заниженою митною вартістю і ухилення від сплати митних платежів.

Для здійснення злочинної діяльності фігурантів створили групу підконтрольних компаній і компанію-нерезидента, між якими уклали зовнішньоекономічні контракти, а також групу підконтрольних ФОП.

Надалі в Україну імпортувалося оригінальне взуття та аксесуари відомих брендів з Польщі, Італії, Німеччини, яке розмитнювали за заниженою митною вартістю. Для цього фігуранти подавали в митницю документи, в яких вказували ціни товару на рівні індикатива, без вказівки бренду і фактичної номенклатури. Внаслідок таких дій митну вартість товарів занижували в 10 і більше разів.







Імпортовану продукцію відвантажували фізичним особам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю брендовими товарами через торгові центри і мережу інтернет. При цьому документально реалізація товару відбивалася на адресу підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в магазинах, через які здійснювалася реалізація товарів, з незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 3 млн 168 тис. грн, 35 тис. 643 пари взуття, ввезених в Україну за заниженою митною вартістю, на суму 100 млн грн, а також чорнові записи, документи господарської діяльності, комп'ютерна техніка тощо.







На все вилучене, а також на безготівкові грошові кошти, що є на банківських рахунках підприємств, які брали участь у протиправній схемі, за рішенням суду накладено арешт. Загальна сума арештованих коштів і ТМЦ становить понад 104 мільйони гривень.

Триває слідство.

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