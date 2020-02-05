В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 120 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Унаслідок аварії літака зазнали поранень 120 осіб. Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.

Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги. За однією з версій літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

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В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.





Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.

Як повідомив губернатор Стамбульського регіону Алі Єрлікайя, який прибув на місце події, під час посадки літак впав з висоти 30-40 метрів.

"Літак при заході на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів і проїхав ще 50-60 метрів", - сказав чиновник. За його словами, більшість із 120 постраждалих зазнали травм легкого та середнього ступеня тяжкості. Пілот і помічник пілота у важкому стані.