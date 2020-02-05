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05.02.20 20:40

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих. ФОТОрепортаж

5 лютого в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен" сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги і розламався на частини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих 01

Унаслідок аварії літака зазнали поранень 52 особи.Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих 02

Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги. За однією з версій літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

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В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих 03
В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих 04

В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих 05

Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.

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