В аеропорту Стамбула літак при посадці виїхав за межі ЗПС і розламався на частини, 52 постраждалих. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Унаслідок аварії літака зазнали поранень 52 особи.Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.

Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги. За однією з версій літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

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В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.





Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.