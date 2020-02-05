Вандала, який розбив стелу з державними символами України затримали в Сєвєродонецьку, - поліція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції Луганщини.

Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 у сквері імені Гоголя, на проспекті Хіміків.

Уточнюється, що чоловік зруйнував скляну стелу, встановлену в 2019 році на честь 28 річниці з Дня Державного Прапора України. Після правопорушення він зник.

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До пошуків вандала приєдналися співробітники поліції і СБУ. Порушника затримали через кілька годин і доставили у Сєвєродонецький відділок поліції.

"Зараз із ним працюють слідчі в рамках кримінального провадження, відкритого за цим фактом", - повідомили в поліції.