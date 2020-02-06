Найманці РФ почали активніше використовувати на Донбасі протипіхотні міни ПОМ-2 із самоліквідацією, - Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки в середу, 5 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би звернути увагу на збільшення використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін типу ПОМ-2 на півдні Донецької області у 2020 році. Ці міни розкидаються дистанційно та спрацьовують хаотично протягом 4-100 годин після обстрілу", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі. ФОТОрепортаж

Представник України поінформував, що ці міни оснащені "некерованим механізмом самоліквідації, який може спрацювати у будь-який час".

"Після вибуху у межах 7 метрів осколки такої міни спричиняють смерть, якщо відстань більша – поранення", - заявив Лоссовський.







Під час засідання Форуму також було поінформовано, що Україна як сторона Конвенції про заборону протипіхотних мін, не виробляє та не використовує протипіхотні міни. Усі ж успадковані з радянських часів міни зберігаються під національним та міжнародним контролем. Наразі Україна вже знищила всі протипіхотні міни типу ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.