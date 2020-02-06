Унаслідок наїзду водія на пішоходів загинула жінка на Львівщині, травмовано дитину, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Подія трапилася 5 лютого о 21.20 на автодорозі Дрогобич-Самбір у селі Лішня Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Опель Омега", 25-річний житель Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на чотирьох пішоходів.

Від травм 57-річна жінка загинула на місці події. Також тілесні ушкодження дістали її 7-річний онук, 33-річний син і 58-річний чоловік. Всі місцеві жителі.

Правоохоронці затримали водія. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

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За цим фактом слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



