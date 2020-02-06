Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від приватних підприємців "відкати" за невжиття заходів реагування на виявлені порушення трудового законодавства.

Зокрема, зловмисник хотів отримати від місцевого комерсанта $1000 за невідображення наявних порушень у сфері охорони праці та надання дозволу на продовження господарської діяльності.

Правоохоронці затримали інспектора в середмісті Одеси під час одержання $500 – заключної частини хабаря. Отримання посадовцем першої половини обумовленої суми було задокументовано наприкінці минулого року.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи та встановлення можливої причетності інших посадовців Держпраці до корупційної схеми.

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