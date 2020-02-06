Рейсовий автобус із 19 пасажирами перекинувся на Одещині, двоє травмованих, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що водій рейсового автобусу сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого автобус з 19-ти пасажирами перекинувся. Двоє людей - 37-річна жінка та 9-річна дитина - зазнали тілесних ушкоджень та і супроводі поліцейських були доставлені до Одеської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють обставини ДТП та допомагають пасажирам автобусу дістатися місця призначення.

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