Водій, який підвозив школярок на легковику, зіткнувся з вантажівкою на Чернігівщині, одна з дівчаток загинула - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що 21-річний водій легковика "ВАЗ-2101", рухаючись у бік Чернігова, допустив зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля, який стояв на смузі розгону. Унаслідок ДТП двоє юних пасажирів "копійки" зазнали тілесних ушкоджень, від яких неповнолітня дівчина загинула на місці ДТП. Її ровесницю доставили до Козелецької райлікарні.

Поліція внесла інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю ДТП загрожує до восьми років в'язниці з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водія затримали. Досудове розслідування триває.

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