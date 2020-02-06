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06.02.20 13:49

У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста "1+1" Куксіна. ФОТО

Файл із записами прем'єр-міністра Олексія Гончарука створювався на комп'ютері журналіста "1+1" Євгена Куксін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твітері користувач Eugen Sakal, опублікувавши метадані файлу.

"Метадані - вони зберігаються в оригінальному файлі, а телеграм не стискає МР3, а зберігає в хмарі як є оригінал файлу або фото, якщо відправити (опублікувати в телеграмі) як файл", - написав він.

У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста 1+1 Куксіна 01У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста 1+1 Куксіна 02

"Файл прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить метадані, які вказують на його монтаж на комп'ютері наближеного до нардепу Дубінського журналіста Євгена Куксіна", - написав у Telegram журналіст Сергій Лещенко.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1+1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

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У метаданих файла з прослуховуванням Гончарука є прізвище наближеного до нардепа Дубінського журналіста 1+1 Куксіна 03

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