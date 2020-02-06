Поруч із зупинкою громадського транспорту у Львові виявили майже кілограм розлитої ртуті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України у Львівській області, небезпечна речовина була розлита на тротуарі по вулиці Виговського на 15 квадратних метрах біля одного з найбільших ринків міста. Щоб ніхто з людей не постраждав, поліцейські відразу обгородили місце стрічкою.
На місці події працювали співробітники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники зібрали 800 грамів ртуті і обробили територію забруднення спеціальними засобами. Зібрану ртуть передали на утилізацію. Правоохоронці з'ясовують обставини події.