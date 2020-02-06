Рейсова маршрутка злетіла в кювет і перекинулася під Мелітополем: п'ятьох пасажирів госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

За даними поліції, водій пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, чоловік 1973 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу.

У момент ДТП в салоні перебувало шість пасажирів, четверо жителів Приазовського району та двоє жителів Мелітополя. Пасажири зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і самостійно звернулися по медичну допомогу. П'ятеро з них госпіталізовані в лікарню.

Фото: сайт Нацполіції

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

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