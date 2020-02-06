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06.02.20 14:54

Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали нашого співвітчизника, який видавав себе за іншу людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щоб потрапити до Польщі, чоловік хотів схитрувати, адже сподівався скористатися паспортом свого брата-близнюка.

"І хоча близнюки мають бути схожі як дві краплі води, інспектору з перевірки документів все ж вдалося знайти відмінності між особою пред'явника і фотографією в документі", - йдеться в повідомленні.

28-річний житель Кривого Рогу пояснив, що вирішив поїхати за кордон за паспортом брата, оскільки не мав свого документа.

Правопорушника не пропустили через кордон, а чужий документ вилучили.

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Чоловік намагався потрапити до Польщі за паспортом брата-близнюка, - Держприкордонслужба 01

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