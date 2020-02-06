Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого. ФОТОрепортаж

З самого ранку в Раді був президент Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні фракції "Слуга народу".

"Слуги народу" після зустрічі із Зеленським погодилися голосувати за закон про ринок землі.

Водночас, після відкриття засідання спікер ВР Дмитро Разумков відразу ж оголосив перерву, яка затягнулася на 1,5 години.

Тим часом, під Радою і ОП відбуваються мітинги проти відкриття ринку землі.

Поки тривала перерва трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.

Під час спроби спікера і першого віцеспікера зайняти свої місця в президії побилися нардепи: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот". Під час сутичок, Тимошенко пошкодила мікрофон Разумкова і поранила свій палець до крові.

Також у сесійній залі "слуга народу" Максим Ткаченко вів дискусію з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком: "За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте".

Тим часом, Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подано понад 4 тис. поправок.

Робочий день Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" "охороняють" президію Ради від блокування: Юрій Корявченков (крайній праворуч), Артем Дмитрук (крайній зліва)

Розмова нардепів.

Дмитрук поправляє крісло спікера ВР.

Нардеп від "Свободи" Оксана Савчук (позафракційна) фотографується з патріотичним вазоном.

Селфі Вікторії Сюмар (ЄС), Андрія Клочка (СН) з колегою.

Євген Брагар, який нещодавно порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо вона елітної породи".





Вікторія Сюмар (ЄС) і Олександр Ткаченко (СН).

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук звертається до парламентаріїв.

Президія ВР "під охороною".





Олександр Кабанов (СН) спостерігає за тим, що відбувається в залі.

Сергій Власенко ("Батьківщина") зав'язує шнурки розмовляючи з колегою з "Голосу" Олегом Макаровим.

Розмова нардепів.

Максим Пашковський (СН).

"Слуги народу": ексжурналіст "1+1" Сергій Швець (по центру, в окулярах), Олег Марусяк (крайній зліва, сидить), Мар'яна Безугла (крайня праворуч, сидить).

"Важкий законопроєкт": В'ячеслав Рубльов (СН) з повною версією законопроєкту про ринок землі.

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") в президії Ради.

Тимошенко почала блокування трибуни Ради.

Тим часом, до президії кинулися "слуги народу".

"Слуга народу" Дмитрук не пускає Власенка до Тимошенко.

Нардепи пожвавлено знімають сутичку Дмитрука і Власенка.

Власенко все ніяк не може потрапити в президію Ради.

Парламентарії показово намагаються не торктися один одного руками. На їхню думку, напевно, так це матиме менш агресивний вигляд і буде доречнішим для парламенту.





У підсумку, Дмитрук відтіснив Власенка.

Власенко розповідає Стефанчук про поведінку Дмитрука.

Ще одна спроба Власенка прорватися до президії.

Але кордон "слуг народу" непробивний.

Тим часом, "слуги народу" оточили Юлію Тимошенко і намагаються розблокувати робоче місце спікера Дмитра Разумкова.

Тим часом, трибуну заблокували нардепи від ОПЗЖ.

Деякі нардепи роблять селфі, все-таки, перше блокування трибуни і президії на цій сесії.

Блокада президії і трибуни ВР.

Глава фракції СН Давид Арахамія намагається щось повідомити в президію.

Арахамія прорвався до президії, де свої місця вже зайняли Разумков і Стефанчук. Тим часом, Юлія Тимошенко тримає мікрофони Разумкова.

До президії прорвався Юрій Бойко (ОПЗЖ).

Блокада президії ВР.

Наталія Королевська (ОПЗЖ) в оточенні Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) і Іллі Ківи (ОПЗЖ) виступає з трибуни Ради.

Тим часом, Дмитро Мікіша (СН) намагається прочитати щось на смартфоні, при цьому не показавши журналістам.

Олена Мошенець (СН).

Олена Копанчук (СН) намагається розібратися з програмами на своєму ноутбуці.

Олексій Гончаренко (ЄС) виступає з трибуни.

Ніна Южаніна (ЄС) виступає з трибуни.

Фото: Цензор.НЕТ