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06.02.20 23:35

Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини. ФОТО

Зоозахисники виявили на базі відпочинку приватний звіринець, господарі якого не можуть прогодувати тварин і готові віддати їх у добрі руки.

Про це написала в Facebookвіцепрезидент Асоціації зоозахисних організацій Марина Суркова, інформує Цензор.НЕТ.

"На території бази відпочинку недалеко від Харкова ми виявили у вольєрах із цементною підлогою 5 ведмедів (2 з яких гімалайські), 2 левів, самотнього тигра, таку ж пантеру, двох пеліканів (у вольєрі з порожнім басейном і наполовину порожнім відром із протухлою водою) , баранів у загоні (без сіна), куріпок і фазанів. Тварини справді виснажені, апатичні, в очах безнадія..."- написала вона.

За словами зоозахисниці, у жодному з вольєрів немає і слідів їжі.

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"Керівництво цієї бази пішло на спілкування з нами і пообіцяло віддати добровільно згаданих тварин. Також вони зазначили, що зараз важкі часи (не сезон) і погодилися, що потрібна допомога у годуванні тварин", - додала Суркова.

Волонтери шукають для тварин притулок, а поки його не знайдено, просять допомогти з їжею для звірів.

Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 01Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 02
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 03
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 04
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 05
Ведмеді, леви, тигр і пантера: на базі відпочинку під Харковом голодують дикі тварини 06

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