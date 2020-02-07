Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
07.02.20 10:49

Двом учасникам "самооборони Криму" повідомлено про підозру, - МВС. ФОТО

Фігуранти несли бойові чергування на незаконно створеному блокпості. Зокрема, вони виявляли та затримували проукраїнськи налаштованих кримчан. Загалом за півтора року поліцейські встановили повні анкетні дані понад 1300 учасників НЗФ. Слідчі повідомили про підозру 225 пособникам окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Слідчі Головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування так званої "самооборони Криму". Фігурантам інкримінують вчинення злочину проти громадської безпеки, передбаченого ч.1 ст. 260 КК України (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань).

Поліцейські встановили, що зловмисники протягом лютого-березня 2014 року несли бойові чергування на незаконно створеному блокпості поблизу м. Красноперекопськ. Вони здійснювали перевірку документів та обшуки автомобілів з метою виявлення та затримання проукраїнськи налаштованого населення АР Крим.

За час "служби" підозрювані були нагороджені медалями "За защиту Крыма" та "За возращение Крыма". Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина не визнає незаконну анексію Криму, - Ердоган

Двом учасникам самооборони Криму повідомлено про підозру, - МВС 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100