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07.02.20 12:43

Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Унаслідок інциденту із застосуванням зброї дві людини зазнали вогнепальних поранень. Чоловік перебуває в лікарні. Правоохоронці проводять першочергову перевірку і визначаються з правовою кваліфікацією злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.

Сьогодні, 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

Наразі на місці події працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

За попередньою інформацією, поранено двох чоловіків. 24-річного та 40-річного мукачівців. Наразі вони перебувають у медзакладах.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і розшукують зловмисників.

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Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція 01
Перестрілка в Мукачеві, двох чоловіків поранено, - Нацполіція 02

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