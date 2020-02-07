Українські спецслужби запобігли можливому теракту під Слов'янськом, знешкоджуючи готову до використання РПГ-22, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Як повідомили в штабі, гвардійці знешкодили РПГ-22, знайдений під Слов’янськом. Агентурну інформацію про засіб ураження, захований у кущах поблизу траси М03 поблизу Слов’янська, в ході виконання завдань отримали представники військової контррозвідки СБУ в ОТУ "Північ".

"Ми обстежили приблизно півгектара узбіччя дороги. Знайдений боєприпас був у готовності для використання. Йдеться про РПГ-22 "Нетто" (реактивна протитанкова граната). На взведення та стрільбу із даного засобу ураження знадобилося б всього декілька секунд. Судячи з його стану, ми робимо висновок, що його заклали нещодавно", - розповів командир групи розмінування в ОТУ" Північ".

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Також він підкреслив, що у разі втілення злочинного задуму, диверсія могла призвести до численних людських жертв серед цивільного населення або військовослужбовців, адже автомобільна траса активно використовується для вантажних та пасажирських перевезень, крім того, поруч розташований населений пункт.







Фото: пресс-центр ОС/Facebook