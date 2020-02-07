Патріарх Філарет поскаржився Денісовій на ліквідацію УПЦ КП. ФОТО

Про це Денісова повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. Вона зазначила, що патріарх Філарет прийшов до неї на особистий прийом.

"Під час прийому Святійший Патріарх Філарет поінформував, що до нього звертаються громадяни України, які вважають себе мирянами Української православної церкви Київського Патріархату, щодо позбавлення їх права залишатися паствою цієї церкви. Адже у січні 2019 року Міністерство культури України зняло з реєстрації як юридичну особу Українську православну церкву Київського Патріархату, в тому числі Київську Патріархію УПЦ КП", — написала Денісова.

Омбудсмен нагадала, що, згідно з Конституцією, кожен має право на свободу совісті та віросповідання.

"Буду звертатися до міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського з проханням надати повну інформацію щодо ліквідації УПЦ КП як юридичної особи для вивчення законності такого рішення", — написала Денісова.

Висновки вона обіцяє зробити після вивчення офіційної відповіді Мінкульту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собор ПЦУ закликав патріарха Філарета та його оточення до примирення і припинення самоізоляції

Нагадаємо, 14 грудня на соборі Православної церкви України в Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.

На сайті Мін'юсту зазначено, що реєстрація Київської патріархії як юридичної особи припинена від 13 грудня 2019 року.

Зазначимо, УПЦ КП мала припинити існування у зв'язку зі створенням помісної Православної церкви України від 15 грудня 2018 року.

Проте 20 червня 2019 року "собор" УПЦ Київського патріархату, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію. Після цього ПЦУ відібрала у Філарета Київську патріархію.

Після цього УПЦ КП звернулася до суду з вимогою скасувати ліквідацію патріархату.

4 вересня 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП..







