Зе!Культура у ВР, розпродаж України в турборежимі, "мама не любить обшуки". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не покладаючи рук
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський
Зе!Культура у ВР
Читайте на "Цензор.НЕТ": За "клоуна", бл#дь, ви зараз п#зди отримаєте", - "слуга народу" Максим Ткаченко дискутує у ВР з нардепом від "Батьківщини" Кучеренком. ВIДЕО
Бо внук голосував за Зекоманду
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода подорожчає: Нацкомісія затвердила нові тарифи
Точно той чорт?
Мама не любить обшуки...
Робота над законом про землю
Розпродаж України в турборежимі
...просто помножив на 0.888
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА
Команда професіоналів
Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів"
Не все так однозначно
Більше фотошопів дивіться тут