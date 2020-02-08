Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ "Майорське" в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час візиту заступник командувача операції Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак ознайомив гостей з актуальною інформацією про ситуацію в зоні ООС.
Ганущак повідомив, що російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості і не припиняють обстріли українських позицій із важкого озброєння. Також зафіксовано поодинокі випадки порушення режиму тиші на окремих ділянках розведення військ, де ворог здійснював провокаційні обстріли.
Крім того, делегація Данії відвідала КПВВ "Майорське", де ознайомилася з порядком та умовами перетину лінії розмежування. Прикордонники поінформували членів делегації про особливості функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду.