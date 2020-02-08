Глава МЗС Данії Кофод відвідав КПВВ "Майорське" в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час візиту заступник командувача операції Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак ознайомив гостей з актуальною інформацією про ситуацію в зоні ООС.

Ганущак повідомив, що російські окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості і не припиняють обстріли українських позицій із важкого озброєння. Також зафіксовано поодинокі випадки порушення режиму тиші на окремих ділянках розведення військ, де ворог здійснював провокаційні обстріли.

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Крім того, делегація Данії відвідала КПВВ "Майорське", де ознайомилася з порядком та умовами перетину лінії розмежування. Прикордонники поінформували членів делегації про особливості функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду.

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