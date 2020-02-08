В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес колишні працівники поліції. Вони облаштували нарколабораторію на околиці Обухова у промисловому приміщенні. На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 амфетаміну. "Товар" наркоділки збували дилерам на всій території України. За отримані гроші учасники угруповання купували будинки, квартири та елітні авто.
Під час проведення обшуків за місцем розташування підпільного "виробництва" правоохоронці вилучили понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну. Вартість наркотиків на чорному ринку становить 4,9 млн гривень. Також виявлено 4,7 кг метадону в рідкому стані, який перебував у процесі обробки, велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.
Співробітники спецслужби затримали у нарколабораторії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, трьох учасників угруповання. Серед них два організатори - колишні поліцейські.