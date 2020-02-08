В Обухові ліквідовано крупну нарколабораторію, організовану колишніми поліцейськими, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували наркобізнес колишні працівники поліції. Вони облаштували нарколабораторію на околиці Обухова у промисловому приміщенні. На місяць зловмисники виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 амфетаміну. "Товар" наркоділки збували дилерам на всій території України. За отримані гроші учасники угруповання купували будинки, квартири та елітні авто.

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Під час проведення обшуків за місцем розташування підпільного "виробництва" правоохоронці вилучили понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну. Вартість наркотиків на чорному ринку становить 4,9 млн гривень. Також виявлено 4,7 кг метадону в рідкому стані, який перебував у процесі обробки, велику кількість прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.

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Співробітники спецслужби затримали у нарколабораторії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, трьох учасників угруповання. Серед них два організатори - колишні поліцейські.

Триває досудове слідство за ст. 207 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Продовжуються слідчі дії для документування та притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників угруповання.