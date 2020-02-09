Поліція повідомила подробиці затримання банди на Закарпатті, яка "планувала встановити контроль над регіоном". ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Закарпатської області.

"Під час затримання чоловіки, які перебували в автомобілях, чинили збройний опір правоохоронцям. Унаслідок спецоперації затримано сімох осіб... Отримавши оперативну інформацію, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції, спецпризначенці, співробітники Служби безпеки України, детективи ГУ НП спільно з прокуратурою області провели спільну спецоперацію із затримання учасників злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном", - йдеться в повідомленні.

Затримання банди відбулося в с. Нижні Ворота. За інформацією правоохоронців, учасники ОЗГ були озброєні, тому було прийнято рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділу КОРД і роти особливого призначення поліції області. Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили збройний опір і намагалися втекти з місця події. Однак їх затримали. Під час операції ніхто не постраждав.

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Зазначається також, що лідер злочинної групи пересувався на броньованому автомобілі. З місця події вилучено транспортні засоби та зброю.













Слідчо-оперативні дії тривають.

Після проведення відповідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження та повідомленні затриманим про підозру.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, це злочинне угруповання пов'язане зі стріляниною в Мукачеві, що сталася 7 лютого. Тоді двох людей було поранено.

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