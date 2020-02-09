В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ. ІНФОГРАФІКА

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інфографікою, 75,4% пенсіонерів отримують виплати за віком. Їм в середньому виплачують 3064 гривні.

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Ще 12,8% пенсіонерів отримують допомогу від держави по інвалідності. Середній розмір пенсій в цій категорії - 2641 грн.

5,7% від загальної кількості стали пенсіонерами в зв'язку з втратою годувальника. В середньому вони отримують 2916 гривень на місяць.

Найменш численні категорії пенсіонерів - за вислугу років (5,4%, середній розмір виплат 4500 грн) і соціальні пенсії (0,7%, 1644 грн).

Із загальної кількості пенсіонерів 2,6 млн продовжують працювати. Якщо врахувати всі категорії, середній розмір пенсії в Україні - 3082,98 грн.

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Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 3 тис.грн, це менше фактичного прожиткового мінімуму. Середній розмір пенсій за рік виріс на 16,5% і за станом на 1 січня 2020 року становить 3083 гривні.

Згідно з даними так званого електронного перепису, населення України становить 37 млн 289 тис. осіб. При цьому діти - 15,4% або 5,756 тис. осіб, люди раннього працездатного віку (15-24 років) - 9,6% або 3, 584 млн осіб, основного працездатного віку (25-54 роки) - 44, 1% або 16, 458 млн осіб, зрілого (55-64 року) - 14,1% або 5,243 млн осіб, літніх людей (65 років і старше) - 16,8% або 6,248 млн осіб.