"Оскар-2020": тріумф "Паразитів" і перші акторські "Оскари" Фенікса та Пітта. ФОТО

Рішення Американської кіноакадемії цього року було трохи несподіваними - статуетку за найкращий фільм отримала картина "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. Це перший південнокорейський фільм, що отримав номінацію на "Оскар" - і одразу ж взяв кілька статуеток, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Паразити" Пон Чжун Хо стали першим неангломовним фільмом, який отримав головну нагороду Американської Кінокадемії. Фільм також став першою корейською картиною, зазначеною в номінації "Найкращий іноземний фільм" (тепер ця номінація називається "Найкращий міжнародний фільм"). Картину також відзначили за режисуру й оригінальний сценарій Пон Чжун Хо (і співавтора сценарію Хан Джин Вон).
У воєнної драми "1917" Сема Мендеса - три статуетки, включно з нагородою Роджера Дікінса за операторську роботу (другий "Оскар" в його довгій кар'єрі після "Того, що біжить по лезу 2049").
Пон Чжун Хо
Два "Оскари" - у фільма Квентіна Тарантіно "Одного разу… в Голлівуді" - за акторську роботу Бреда Пітта (перша акторська нагорода Кіноакадемії в його кар'єрі) та за кращу роботу художника-постановника для Барбари Лінг і Ненсі Хей.
Бред Пітт
Дві нагороди й у "Джокера" - за роль Хоакіна Фенікса (це також перший "Оскар" для нього) і музику до фільму авторства Хільдур Гуднадоттір.
Хоакін Фенікс
Рене Зельвегер отримала другий "Оскар" у своїй кар'єрі за головну жіночу роль - у фільмі "Джуді" про Джуді Гарленд.
Повний список переможців Оскара-2020.
Найкращий фільм - "Паразити"
Суперники в номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Одного разу ... в Голлівуді" "Форд проти Феррарі"
Найкращий режисер - Пон Чжун-Хо.
У номінації були представлені: Мартін Скорсезе ("Ірландець") Тодд Філліпс ("Джокер") Сем Мендес ("1917") Квентін Тарантіно ("Одного разу... в Голлівуді")
Найкраща жіноча роль - Рене Зельвегер ("Джуді")
Номінанти: Синтія Еріво ("Гаррієт") Скарлетт Йоханнсон ("Шлюбна історія") Сірша Ронан ("Маленькі жінки") Шарліз Терон ("Скандал")
Найкраща чоловіча роль - Хоакін Фенікс ("Джокер")
Суперники в номінації: Антоніо Бандерас ("Біль і слава") Леонардо Дікапріо ("Одного разу ... в Голлівуді") Адам Драйвер ("Шлюбна історія") Джонатан Прайс ("Два Папи")
Найкраща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")
Номінанти: Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл") Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо") Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") Марго Роббі ("Скандал")
Найкраща чоловіча роль другого плану - Бред Пітт ("Одного разу ... в Голлівуді")
Суперники в номінації: Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству") Ентоні Хопкінс ("Два Папи") Аль Пачино ("Ірландець") Джо Пеші ("Ірландець")
Найкращий іноземний фільм - "Паразити" (Південна Корея)
У номінації були представлені: "Країна меду" (Північна Македонія ") "Біль і слава" (Іспанія) "Корпус Крісті" (Польща) "Знедолені" (Франція)
Найкращий анімаційний фільм - "Історія іграшок 4"
Інші номінанти: "Як приручити дракона 3" "Я втратила своє тіло" "Клаус" "Втрачена ланка"
Найкращий адаптований сценарій - "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтіті)
Суперники в номінації: "Ірландець" (Стівен Зелліан) "Джокер" (Тодд Філліпс і Скотт Сільвер) "Маленькі жінки" (Грета Гервіг) "Два Папи" (Ентоні Маккартен)
Найкращий оригінальний сценарій - "Паразити" (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)
Номінанти: "Шлюбна історія" (Ноа Баумбак) "Дістати ножі" (Райан Джонсон) "1917" (Сем Мендес, Крісті Уілсон-Кернс) "Одного разу... в Голлівуді" (Квентін Тарантіно)
Найкраща операторська робота - "1917" (Роджер Дікінс)
Інші номінанти: "Ірландець" (Родріго Прієто) "Джокер" (Лоуренс Шер) "Маяк" (Джарін бляшки) "Одного разу ... в Голлівуді" (Роберт Річардсон) Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"
Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"
У номінації були представлені: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Паразити"
Найкращий документальний фільм - "Американська фабрика"
Номінанти: "Печера" "На краю демократії" "Для Сами" "Країна меду"
Найкращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)
Номінанти: "За відсутності" (In the Absence) "Життя захоплює мене" (Life Overtakes Me) "Іди, біжи, ча-ча" (Walk Run Cha-cha) "Супермен з Сент-Луїса" (St. Louis Superman)
Найкращий короткометражний фільм - "Сусідське вікно" (The Neighbors 'Window)
У номінації представлені: "Братство" (Brotherhood) "Футбольний клуб "Нефта"" (Nefta Football Club) "Сарія" (Saria) "Сестра" (A Sister)
Найкращий анімаційний короткометражний фільм - "Волохата любов" (Hair Love)
Номінанти "Дочка" (Dcera) "Котбуль" (Kitbull) "Незабутнє" (Memorable) "Сестра" (Sister)
Найкращі спецефекти - "1917"
Інші номінанти: "Месники: Фінал" "Ірландець" "Король Лев" "Зоряні війни: Скайуокер. Схід"
Найкращий дизайн костюмів - "Маленькі жінки"
У номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"
Найкращий грим і зачіски - "Скандал"
Номінанти: "Джокер" "Джуді" "Малефісента: Володарка темряви" "1917"
Найкраща робота художника-постановника - "Одного разу ... в Голлівуді"
Номінанти: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "1917" "Паразити"
Найкращий оригінальний саундтрек - "Джокер"
У номінації: "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"
Найкраща пісня - "Рокетмен" - (I'm Gonna) Love Me Again
Інші номінанти: "Історія іграшок 4" - I Can not Let You Throw Yourself Away "Прорив" - I'm Standing With You "Холодне серце 2" - Into the Unknown "Гаррієт" - Stand Up
Найкращий монтаж звуку - "Форд проти Феррарі"
Номінанти: "Джокер" "1917" "Одного разу... в Голлівуді" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"
Найкраще зведення звуку - "1917"
У номінації: "До зірок" "Форд проти Феррарі" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"