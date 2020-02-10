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10.02.20 09:39

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату. ФОТОрепортаж

Українка намагалася вивезти з України до Польщі понад 100 предметів антикваріату. Працівники Галицької митниці вилучили предмети старовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Галицької митниці Державної митної служби України у Facebook.

"Предмети старовини вилучили в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Громадянка України як пасажир автомобіля перетинала кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Про наявність товарів, які обмежені та заборонені до переміщення через митний кордон, не вказала", - йдеться в повідомленні.

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 01

Під час митного огляду у валізі, яка містилася в багажному відділені автомобіля, митники знайшли ікону, монети , банкноти, книги, картину, медалі. Загалом понад 100 предметів.

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Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 02

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Предмети старовини вилучено. Їх скерують на експертизу для визначення їхньої цінності.

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 03
Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 04
Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 05
Фото: Галицька митниця/Facebook

Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату 06

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