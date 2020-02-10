Ікона, монети, книги та медалі: на кордоні з Польщею у громадянки України вилучили понад 100 предметів антикваріату. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Галицької митниці Державної митної служби України у Facebook.

"Предмети старовини вилучили в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Громадянка України як пасажир автомобіля перетинала кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор". Про наявність товарів, які обмежені та заборонені до переміщення через митний кордон, не вказала", - йдеться в повідомленні.

Під час митного огляду у валізі, яка містилася в багажному відділені автомобіля, митники знайшли ікону, монети , банкноти, книги, картину, медалі. Загалом понад 100 предметів.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Предмети старовини вилучено. Їх скерують на експертизу для визначення їхньої цінності.







Фото: Галицька митниця/Facebook