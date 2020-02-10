Понад 80 кг канабісу на суму близько 2 млн грн виявили у чоловіка в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали чоловіка за зберігання та збут наркотиків.

Під час санкціонованого обшуку в будинку чоловіка виявили сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів з канабісом, які вилучили та направили на експертизу.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 2 млн грн.

42-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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