У гуртожитку Львова сталася пожежа, госпіталізовано одного студента, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

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10 лютого близько 4:20 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Туган-Барановського. Пожежа виникла в кімнаті на четвертому поверсі п'ятиповерхового студентського гуртожитку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Від персоналу надійшла інформація про те, що з кімнати, де виникла пожежа, вже винесли в важкому стані одного хлопця, в будівлі ще можуть бути студенти.

Не гаючи часу вогнеборці включились в спеціальні апарати захисту органів дихання та приступили до робіт з порятунку людей і ліквідації загорання. За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці вивели із задимлених приміщень 3 особи, також евакуювали на свіже повітря 20 осіб.,

До прибуття медиків до місця виклику рятувальники надали домедичну допомогу хлопцю якого винесли з палаючої кімнати. Потерпілого студента 2001 року народження, з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню.

О 04:36 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, та о 04:39 повністю ліквідували в складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

В результаті пожежі вогнем знищено матрац на площі 2 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 21 людину особового складу і 5 одиниць спецтехніки.

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