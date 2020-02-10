Рабінович похвалився прогулянкою біля мавзолею Леніна в столиці країни-агресора: "Люди дуже доброзичливі". ФОТО

Про це Рабінович написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Раді пауза. Онуку в дочки у Москві - 3 роки. Вирішив поїхати. Я був за ці роки в Москві кілька разів, але за одним маршрутом: аеропорт - зустрічі - аеропорт. А тут зміг і дітей провідати і просто погуляти. Пройшовся центром, глянув на мавзолей (почесної варти немає). Подивився ГУМ. Холодно! Люди дуже доброзичливі. Коли дізнаються, що з України, - ще більше. Вкотре переконався, що ворожнечу роздмухують штучно. Робитимемо все, щоб повернувся мир і здоровий глузд", - заявив політик.

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